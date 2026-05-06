Kabinettsbeschluss

Der Bundeswehr-Einsatz vor der libanesischen Küste letztmalig beschlossen. (Leo Correa / AP / dpa / Leo Correa)

Es ist die letztmalige Verlängerung im Rahmen der Unifil-Mission, die nach einer Entscheidung des UNO-Sicherheitsrats im nächsten Jahr endet. Der Einsatz startete 1978 um das Grenzgebiet zwischen Israel und dem Libanon zu überwachen. Derzeit sind noch 10.000 Soldaten beteiligt. Nach ihrem Abzug soll die libanesische Armee die Kontrolle übernehmen.

Die ⁠Bundeswehr beteiligt sich ⁠seit 2006 an dem ⁠Einsatz. Er hat vor allem die Unterbindung des Waffenschmuggels an die Hisbollah-Miliz und die Ausbildung der libanesischen Streitkräfte zum Ziel. Der Bundestag muss noch über die Verlängerung entscheiden, ein Ja gilt aber als ​sicher.

Diese Nachricht wurde am 06.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.