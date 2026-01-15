Bundesverteidigungsminister Pistorius (Elisa Schu/dpa)

Pistorius fügte hinzu, sollte US-Präsident Trump seine Drohung wahr machen und sich Grönland einverleiben, dann wäre das ein historisch einmaliger Vorgang, der mit Sicherheit Folgen für das Bündnis hätte. Soldaten der Bundeswehr waren heute als Teil einer Erkundungsmission aufgebrochen. Sie sollen morgen von Dänemark aus gemeinsam mit anderen Partnern nach Grönland weiterfliegen.

Die US-Regierung zeigte sich unbeeindruckt von der Mission. Diese habe keinen Einfluss auf das Ziel von Präsident Trump, Grönland zu erwerben, sagte dessen Sprecherin. Ein Krisengespräch zwischen den USA, Dänemark und Grönland am Mittwoch hatte keine Lösung im Konflikt um die Besitzansprüche der USA gebracht. Grönland ist Teil des Königreichs Dänemark und damit auch Teil der NATO und Bündnispartner der USA.

Politikwissenschaftler: Trump hat nicht unrecht

Laut dem Politikwissenschaftler Christian Mölling haben die Europäer die Bedrohung vor allem durch russische Schiffe lange nicht ernst genommen. Insofern habe US-Präsident Trump mit seinen Warnungen nicht unrecht. Die Erkundungsmission jetzt sei "eine Geste", die Trump Unterstützung signalisieren solle ohne ihn zu verärgern, sagte Mölling im Deutschlandfunk . Zugleich demonstriere man Solidarität mit Dänemark.

Russland: Falscher Vorwand für militärische Präsenz

Russland hat die Entsendung von Soldaten aus Deutschland und anderen NATO-Ländern nach Grönland kritisiert. Die NATO verstärke ihre militärische Präsenz in der Region unter dem falschen Vorwand einer wachsenden Bedrohung durch Moskau und Peking, hieß es in einer Erklärung der russischen Botschaft in Brüssel. Die Arktis müsse ein Gebiet des Friedens und der Zusammenarbeit bleiben.

