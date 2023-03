Bundeswehr errichtet Rettungszentrum für Erdbebenopfer in der Türkei. (picture alliance / dpa / Johannes Sadek)

Eine erste Transportmaschine der Luftwaffe mit Soldaten und Material an Bord landete am Flughafen der Stadt Incirlik im Süden der Türkei. In der Region will die Truppe ein mobiles Krankenhaus aufbauen, das von rund 100 Soldaten betrieben wird. Es soll nach Angaben des Kommandos Sanitätsdienst die Pflege von Patienten sowie Operationen und Röntgendiagnostik ermöglichen.

