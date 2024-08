Deutschland hält erstmals gemeinsame Luftwaffenübung mit Indien ab. (Francis Hildemann/Bundeswehr/dpa)

Das Manöver habe begonnen und die ersten deutschen Jets hätten abgehoben, teilte ein Bundeswehr-Sprecher mit. Der Generalleutnant und Inspekteur der Luftwaffe, Gerhartz, sagte, Indien sei ein wichtiger Partner für Deutschland und Europa.

An der Luftwaffenübung sind auch Spanien, Frankreich und Großbritannien beteiligt. Hintergrund ist nach Einschätzung von Beobachtern auch Chinas expansionistisches Verhalten in der Region. Indien ist mit 1,4 Milliarden Einwohnern das bevölkerungsreichste Land der Erde und ein Nachbarstaat der Volksrepublik. Das diplomatische Verhältnis zwischen Indien und China ist unter anderem wegen Grenzstreitigkeiten angespannt.

Deutschland hat auch Interesse an einem potenziellen, milliardenschweren U-Boot-Geschäft mit Indien. Die Regierung in Neu-Delhi sucht einen Kooperationspartner für die Produktion von konventionellen U-Booten in Indien mit Technologietransfer. Derzeit werden zwei Vorschläge einer deutsch-indischen und einer spanisch-indischen Kooperation geprüft.

Diese Nachricht wurde am 07.08.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.