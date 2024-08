Nach Sabotage-Verdacht

Wegen der Vorfälle an den Zäunen mehrerer Kasernen wurden die Sicherheitsvorkehrungen erhöht. (- / Kreispolizei Euskirchen / dpa / -)

Hintergrund sind mehrere Vorfälle an verschiedenen Standorten in Nordrhein-Westfalen, wo Löcher in Zäunen entdeckt worden waren. Eine Sprecherin des Territorialen Führungskommandos sagte, man habe deutschlandweit schnell und umfassend reagiert. Sie nannte unter anderem mehr Streifengänge, Überprüfungen von Zaunanlagen und technischen Absicherungen sowie die Sperrung einiger Bereiche.

Nach wie vor gelte für die Bundeswehreinrichtungen aber die niedrigste von vier Sicherheitsstufen.

Vergangene Woche hatte es mehrmals einen Verdacht auf Sabotage gegeben, unter anderem an der Trinkwasserversorgung der Luftwaffenkaserne Köln-Wahn. Das bestätigte sich aber nicht.

