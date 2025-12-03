Sachsen-Anhalt

Bundesverteidigungsminister Pistorius sagte im Vorfeld der Inbetriebnahme, mit Arrow 3 erlange Deutschland erstmals die Möglichkeit zum Schutz der Bevölkerung vor weitreichenden ballistischen Raketen. Zudem werde der europäische Pfeiler der NATO gestärkt. Die Bundesrepublik übernehme ihre Verantwortung im Verteidigungsbündnis, erklärte der SPD-Politiker.
Der Aufbau des in Israel beschafften Systems erfolgt als Reaktion auf die Bedrohung durch Russland. Es soll feindliche Raketen in einer Höhe bis über 100 Kilometern zerstören können und bis 2030 voll einsatzfähig sein. Der Luftwaffenstützpunkt Schönewalde/Holzdorf ist dabei der erste von drei geplanten Arrow-Standorten.
Diese Nachricht wurde am 03.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.