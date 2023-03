Die Bundeswehr ist in Mali an der UNO-Mission Minusma beteiligt (Archivfoto). (picture alliance/dpa/Kay Nietfeld)

Dabei sei keiner der Soldaten verletzt worden, teilte ein Sprecher des Bundesverteidigungsministeriums in Berlin mit. Am Fahrzeug seien zwei Einschüsse entdeckt worden. Die Soldaten hätten ihren Einsatz abgebrochen und seien in ihr Lager zurückgekehrt. Der Beschuss erfolgte den Angaben zufolge aus etwa 150 Metern Entfernung.

Im Rahmen der UNO-Mission Minusma sind derzeit mehr als 1.100 Bundeswehrangehörige in Mali stationiert. Die Bundesregierung will die Soldaten bis Mai 2024 abziehen. Hintergrund sind Auseinandersetzungen mit der in Mali regierenden, als russlandnah geltenden Militärjunta.

Diese Nachricht wurde am 07.03.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.