Seit 2015 operiert die Bundeswehr an verschiedenen Standorten im Irak. (picture alliance / photothek / Kira Hofmann)

Das bestätigte eine Sprecherin des Bundesverteidigungsministeriums. Deutschland werde sich weiterhin an der Ausbildung kurdischer Peschmerga - der regionalen Sicherheitskräfte - beteiligen. Außerdem werde ein Team aus Militärberatern in der deutschen Botschaft verbleiben. Nach einem Bericht des "Spiegel" wurde der Abzug damit begründet, dass sich die USA aus dem multinationalen Camp in Erbil zurückziehen und dann keinen Schutz mehr bieten, etwa durch US-Flugabwehrsysteme.

Die in Erbil eingesetzten Soldaten sind der deutsche Beitrag für den internationalen Einsatz "Operation Inherent Resolve". Dieser endet im September auf Beschluss des Iraks. Das Feldlager war seit Beginn der amerikanisch-israelischen Angriffe gegen den Iran im Frühjahr immer wieder Ziel von iranischen Vergeltungsschlägen.

Diese Nachricht wurde am 11.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.