Luftwaffenübung "Air Defender 2023"

"Air Defender 2023" - Flughafen Rostock-Laage (Bernd Wüstneck/dpa)

Geübt wird bis zum 23. Juni in drei Gebieten über Nord-, Ost- sowie Süddeutschland und über der Nord- und Ostsee. Zum Auftakt wurden nur vereinzelt Verspätungen im Linienflugverkehr gemeldet.

Im fiktiven Szenario wurde Deutschland von einem östlichen Bündnis angegriffen und soll aus der Luft verteidigt werden. Der Inspekteur der Luftwaffe, Gerhartz, sagte auf dem Militärflugplatz Wunstorf bei Hannover, die Übung sei gegen niemanden gerichtet. Sie sei ein Signal in die NATO hinein, dass man in der Lage sei, dieses Land und das Bündnis zu verteidigen. Die Planungen für "Air Defender" begannen schon lange vor Russlands Invasion in der Ukraine.

Kritik an dem Manöver übte unter anderem der Chef der Linken-Fraktion im Bundestag, Bartsch. Nicht den Krieg, sondern den Frieden in Freiheit sollte man üben, schrieb Bartsch in einem Gastbeitrag für den Tagesspiegel.

