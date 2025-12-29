Als Beispiel nannte Präsident Beckmann in einem Gespräch mit der Zeitung"Die Welt" Russland, China und den Iran. Je stärker es bei der Grundlagenforschung um Rüstungsprojekte gehe, desto mehr spielten Aspekte wie Vertraulichkeit und Sicherheit der Daten eine Rolle, sagte Beckmann. Konkret geht es um die sogenannte Dual-Use-Forschung. Solche Projekte lassen sich demnach militärisch wie auch zivil ausrichten.
Den Angaben zufolge verfügt die Bundeswehr-Universität in Hamburg über 135 Professuren und 1.300 Mitarbeiter für 2.500 Studenten.
Diese Nachricht wurde am 29.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.