Schleswig-Holstein

Industriegebiet "ChemCoastPark" in Brunsbüttel (picture alliance / blickwinkel / C. Kaiser )

Ein Sprecher des Territorialen Führungskommandos sagte der Nachrichtenagentur Reuters, die Bundeswehr stelle auf ein Amtshilfeersuchen der Polizei hin Radardaten zur Verfügung. Schleswig-Holsteins Innenministerin Sütterlin-Waack erklärte, man gehe der Sache mit größter Sorgfalt nach. Die Staatsanwaltschaft Flensburg hatte gestern bestätigt, Ermittlungen aufgenommen zu haben. Es gehe um den Verdacht der Agententätigkeit zu Sabotagezwecken. Laut der "Bild"-Zeitung werden die Überflüge russischen Agenten zugeordnet.

Berichten zufolge wurden seit dem 8. August in mehreren Nächten Drohnen über dem Industriegebiet "ChemCoast Park" in Brunsbüttel registriert. Unter anderem sei ein Kernkraftwerk überflogen worden, das nicht mehr in Betrieb ist. Der schwedische Energiekonzern Vattenfall erklärte heute, er habe keine Drohnenflüge über seinem stillgelegten AKW gesichtet.

