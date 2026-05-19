Iran-Konflikt

Die Bundeswehr unterstüzt die NATO-Luftabwehr in der Türkei mit einer Patriot-Einheit. (Imago / Andreas Franke )

Die Einheit diene der NATO-Luftverteidigung an der Südostflanke, teilte das Verteidigungsministerium mit. Verteidigungsminister Pistorius erklärte, Deutschland übernehme mehr Verantwortung innerhalb des Bündnisses. Dieses hatte im Zuge des Iran-Konflikts seine Luftverteidigung in der Türkei kürzlich unter anderem durch zusätzliche US-Kräfte verstärkt. Eine Einheit der US-Armee soll nun durch die Bundeswehr abgelöst werden.

In der Türkei waren Patriot-Einheiten der Bundeswehr zuletzt von 2013 bis 2015 im Rahmen eines NATO-Einsatzes stationiert. Im vergangenen Jahr waren die Flugabwehrkräfte in Polen im Einsatz und zuvor unter anderem in der Slowakei und in Litauen.

Diese Nachricht wurde am 19.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.