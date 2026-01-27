Verteidigung

Eine unbemannte Kampfdrohne (dpa picture alliance / Tsgt Effrain Lopez)

Der SPD-Verteidigungspolitiker Schwarz sagte dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland", der Haushaltsausschuss des Bundestags solle noch im Februar über den Erwerb bewaffneter Drohnen entscheiden. Er rechne mit ersten Lieferungen noch in diesem Jahr.

Dem Bericht zufolge gehen zwei Aufträge im Wert von je 300 Millionen Euro an das Münchner Drohnen- und KI-Unternehmen Helsing und die Berliner Firma Stark Defence. Die Grünen warnen davor, Stark zu beauftragen, weil an dem Berliner Unternehmen der umstrittene US-Milliardär und Trump-Unterstützer Peter Thiel beteiligt ist. Der Grünen-Bundestagsabgeordnete und Haushaltsexperte Schäfer sagte, die vergangenen Wochen hätten gezeigt, dass Deutschland Abhängigkeiten verringern und nicht ausbauen sollte - auch von den USA.

Diese Nachricht wurde am 27.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.