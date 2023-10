Eine Bundeswehr-Maschine vom Typ A400M (picture alliance / dpa / Kay Nietfeld)

Dazu seien zwei Militärtransporter vom Typ A400M von Deutschland aus nach Tel Aviv unterwegs, teilte das Verteidigungsministerium in Berlin mit. Beide Maschinen haben demnach Hilfsmaterial für Israel an Bord; die Rückflüge werden für die Evakuierung deutscher Staatsbürger genutzt. Für morgen wird ein weiterer Flug vorbereitet. Verteidigungsminister Pistorius sagte, die Bundeswehr sei mit dem Auswärtigen Amt in enger Abstimmung.

Aus Israel waren bereits in den vergangenen zwei Tagen viele Bundesbürger mit Sonderflügen der Lufthansa nach Deutschland gebracht worden. Auf der Krisenvorsorgeliste waren nach Angaben des Auswärtigen Amtes bis gestern 4.500 Personen gemeldet.

Das israelische Militär bereitet sich nach eigenen Angaben auf einen koordinierten Angriff aus der Luft, vom Meer und dem Land auf die Hamas im Gazastreifen vor. Die Vorbereitungen stünden vor dem Abschluss, hieß es am Abend. Der Schwerpunkt liege auf einer Bodenoperation.

Am Abend wurden wieder Raketenangriffe aus dem Gazastreifen auf Tel Aviv und das Zentrum des Landes gemeldet. Berichte über Verletzte gab es zunächst nicht.

