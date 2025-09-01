Vor Militärübung

Breuer sagte, Russland verhalte sich aggressiv und versuche dadurch Gebietsansprüche zu untermauern. Die Pläne des russischen Machthabers Putin gingen über die Ukraine hinaus; Deutschland müsse daher weiter für Abschreckung sorgen.
Der Generalinspekteur verwies dabei auf die am kommenden Freitag beginnende Marine-Übung im Ostseeraum. Daran nehmen etwa 8.000 Soldatinnen und Soldaten teil. Neben der Bundeswehr beteiligen sich unter anderem Schweden, Finnland, Großbritannien und die USA. Geübt werden soll beispielsweise die Verlegung von Truppen nach Litauen.
Diese Nachricht wurde am 01.09.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.