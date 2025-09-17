Staatsanwaltschaft Celle

Dies teilte die Generalstaatsanwaltschaft Celle auf Anfrage der Nachrichtenagentur dpa mit. Demnach befinden sich unter den Verdächtigen zwei aktive und zwei ehemalige Bundeswehrsoldaten sowie ein Bundespolizist.
Terror-Ermittler und Spezialkräfte der Polizei hatten gestern 14 Objekte in Niedersachsen, Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen durchsucht und unter anderem Kurz- und Langwaffen sichergestellt. Insgesamt acht Personen werden verdächtigt, eine bewaffnete rechtsextreme Gruppe gebildet zu haben. Die Razzien standen demnach in Zusammenhang mit früheren Ermittlungen im Umfeld der vermutlich rechtsextremistischen Gruppe "Nordbund".
