Zu dieser Meldung liegt uns kein aktuelles Bildmaterial vor. (Deutschlandfunk )

Das sind sieben Prozent mehr als vor einem Jahr, wie aus einer Antwort der Regierung auf eine Kleine Anfrage der Linken-Gruppe im Parlament hervorgeht, aus der die Zeitung "Die Welt" zitiert. Danach werden die Immobilien etwa für Rechtsrock-Konzerte, Tagungen, Verlagssitze sowie den Versandhandel genutzt. Die betreffenden Liegenschaften befinden sich dem Bericht zufolge vor allem in ostdeutschen Bundesländern; die meisten von ihnen in Sachsen und in Sachsen-Anhalt.

Diese Nachricht wurde am 30.05.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.