Gesellschaft

Unter anderem in Berlin, Chemnitz, Hannover und Frankfurt am Main soll es ab dem späten Nachmittag öffentliche Aktionen geben. Die Stadt Ahrensburg in Schleswig-Holstein hisst vor dem Rathaus die Regenbogenflagge. Hintergrund hier sind auch die massiven Anfeindungen gegen einen queeren Lokalpolitiker der Grünen . Er wird seit Monaten mit anonymen Beschimpfungen, Verleumdungen, Drohungen und Aufforderungen zum Selbstmord überzogen. Nach Angaben des Lesben- und Schwulenverbands hat sich allgemein das gesellschaftliche Klima gegen queere Menschen im vergangenen Jahr nochmal deutlich verschärft. Schon seit Jahren steige die Zahl der Übergriffe.