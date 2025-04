In Erfurt demonstrierten die Menschen schon am Gründonnerstag zum Auftakt der Ostermärsche für Frieden und Abrüstung. (picture alliance / dpa / Bodo Schackow)

Nach Angaben der Nachrichtenagentur EPD kamen in Gronau rund 250 Menschen zu einer Demonstration an der Urananreicherungsanlage zusammen. In Bruchköbel bei Hanau versammelten sich etwa 200 Menschen, in Erfurt waren es bereits gestern rund 400.

Laut dem Netzwerk Friedenskooperative sind bundesweit mehr als 120 Ostermarsch-Aktionen geplant. Gefordert werden unter anderem Frieden in der Ukraine und im Gazastreifen sowie eine generelle Abrüstung.

Diese Nachricht wurde am 19.04.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.