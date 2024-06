Vor Europawahl

Großkundgebung gegen Rechtsextremismus in Hamburg (picture alliance / dpa / Markus Scholz)

Polizei und Versammlungsleitung sprachen von 26.000 bis 30.000 Teilnehmern. Zu der Kundgebung rund um die Binnenalster in Hamburg hatte ein Bündnis aus Gewerkschaften, Verbänden und Religionsgemeinschaften aufgerufen. Zwei Tage vor der Europawahl in Deutschland lautete das Motto: "Rechtsextremismus stoppen – Demokratie verteidigen – Wählen gehen!".

Die Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche, Fehrs, rief gemeinsam mit dem Landesrabbiner Bistritzky und der Vize-Vorsitzenden des Rats der Islamischen Gemeinschaften in Hamburg, Nas, zu Gewaltfreiheit in politischen Auseinandersetzungen auf. Mit Blick auf die Europawahl erklärte die Theologin laut Redemanuskript, es liege "in unserer Hand", welche Richtung Europa einschlage. Man müsse dafür sorgen, dass es eine Lasst uns dafür sorgen, dass es eine Richtung des Fortschritts, der Solidarität und der Mitmenschlichkeit sei.

In Berlin etwa hat ein Bündnis verschiedener Organisationen heute zu einer Demonstration unter dem Motto "Rechtsextremismus stoppen - Demokratie verteidigen" aufgerufen. Die Veranstalter rechnen ab dem frühen Nachmittag mit etwa 10.000 Teilnehmern. Auch in weiteren Städten - zum Beispiel in München, Köln, Dresden und Leipzig - wollen Menschen auf die Straße gehen.

