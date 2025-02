Proteste und Wahlkampf

Demonstration gegen Rechtsextremismus (archivbild) (IMAGO / Achille Abboud / IMAGO / Achille Abboud)

In München rechnen die Veranstalter heute mit rund 75.000 Teilnehmern. Auch in anderen Städten wie Frankfurt, Hannover, Bremen und Stuttgart sind Kundgebungen geplant. Derweil werben im Bundestagswahlkampf die Spitzenkandidaten der Parteien weiter um Stimmen der Bürger. So will Unions-Kanzlerkandidat Merz heute gemeinsam mit Bayerns Ministerpräsidenten Söder auf dem CSU-Parteitag in Nürnberg auftreten. Bundeskanzler Scholz von der SPD wird beim Deutschen Gewerkschaftsbund in Potsdam und am späten Nachmittag in Leipzig erwartet. Der Spitzenkandidat der Grünen, Habeck, will in Schleswig-Holstein und Berlin auftreten. AfD-Kandidatin Weidel ist in Rheinland-Pfalz unterwegs.

