Bislang gibt es in den Ländern verschiedene Ausbildungen, die sich in Ausrichtung, Anspruch, Dauer und Vergütung teils deutlich unterscheiden. Das Gesetz sieht zudem vor, die Anerkennung von Qualifikationen ausländischer Pflegekräfte zu vereinfachen. Gesundheitsminister Lauterbach sagte in Berlin, der Einstieg in den Pflegeberuf werde durch das Gesetz erleichtert und Pflegekräfte entlastet. Familienministerin Paus sprach von einem strategischen Baustein für professionelle Pflege.

Das Bundeskabinett beschloss zudem die Einführung der geplanten Rentenaufschubprämie ab 2028. Mit finanziellen Anreizen will die Regierung Menschen davon überzeugen, länger zu arbeiten. Außerdem wurden Steuererleichterungen für den Kauf besonders kostspieliger Dienstwagen mit Elektroantrieb erweitert.

