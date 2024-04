Kirche und AfD - das passt nach Meinung vieler Christen nicht zusammen. (imago stock&people)

Der stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Partei im saarländischen Landtag, Schaufert, darf nach einer Entscheidung des katholischen Bistums Trier nicht mehr kirchlichen Gremien angehören. Er wurde als Mitglied des Verwaltungsrates der Kirchengemeinde in Neunkirchen/Saar entlassen. Generalvikar von Plettenberg sagte, in einem persönlichen Gespräch habe sich Schaufert von verschiedenen Positionen der AfD nicht distanzieren und an seinen Ämtern in der Partei festhalten wollen. Weiter hieß es, zwar habe Schaufert nie politische Ansichten der AfD in die kirchliche Arbeit eingebracht. Als Gesicht einer Partei, die dem christlichen Menschenbild widersprechende Haltungen vertrete, schade er aber der Glaubwürdigkeit der Kirche.

Diese Nachricht wurde am 17.04.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.