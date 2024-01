Silvester in Berlin - erstmals seit Jahren wieder mit Höhenfeuerwerk (dpa / Sebastian Gollnow)

Bis zum frühen Morgen wurden rund 300 Personen festgenommen. Das sind deutlich mehr Festnahmen als im vergangenen Jahr, was die Polizei auf ihre verstärkte Präsenz zurückführte. Insgesamt zeigten sich Polizeisprecher zufrieden mit dem Verlauf der Nacht.

Vielerorts galten Böllerverbote

In vielen Städten waren die Sicherheitsvorkehrungen aus Angst vor Anschlägen oder Krawallen im Vorfeld deutlich verstärkt worden. Vielerorts galten Böllerverbote, allein in Berlin waren rund 4.500 Polizisten im Einsatz.

Bei der großen Silvesterparty vor dem Brandenburger Tor feierten nach Angaben der Veranstalter rund 45.000 Besucher gemeinsam ins neue Jahr. Erstmals seit der Corona-Pandemie gab es dabei auch wieder ein Höhenfeuerwerk. Es galten strenge Sicherheitsvorkehrungen.

In vielen Kiezen in Berlin wurden bereits vor Mitternacht Böller und Raketen gezündet. Nach Angaben der Polizei bewarfen sich nahe dem Alexanderplatz am Neptunbrunnen rund 500 Menschen gegenseitig mit Pyrotechnik.

Polizeieinsätze auch in anderen Städten

In Leipzig wurde im Stadtteil Connewitz eine Polizeiwache angegriffen. Unbekannte warfen Gegenstände auf das Gebäude, hieß es von Seiten der Polizei. Zudem versammelten sich etwa 3.000 Menschen an einer Kreuzung und entzündeten vier größere Feuer. Die Polizei setzte Wasserwerfer ein, um diese zu löschen. In Koblenz starb ein 18-Jähriger beim Zünden eines Böllers.

Auch in anderen Städten kam es bundesweit zu Polizeieinsätzen. Insgesamt sprechen die Einsatzkräfte jedoch von einem weitgehend "normalen Jahreswechsel".

Diese Nachricht wurde am 01.01.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.