Proteste und Wahlkampf

Demonstration gegen Rechtsextremismus (archivbild) (IMAGO / Achille Abboud / IMAGO / Achille Abboud)

In München rechnen die Veranstalter mit rund 75.000 Teilnehmern, in Bremen werden 30.000 Menschen erwartet. Die Gruppierung "Omas gegen Rechts" ruft zu einem bundesweiten Aktionstag auf und plant Kundgebungen etwa in Potsdam, Magdeburg und Hannover.

Zuletzt hatten am vergangenen Wochenende allein in Berlin rund 160.000 Menschen demonstriert. Die Veranstalter sprachen von 250.000 Teilnehmern. Es war eine der größten Protestkundgebungen der vergangenen Jahre in Berlin. Die Teilnehmer zogen vom Reichstagsgebäude vor die Parteizentrale der CDU. Demonstrationen gab es auch in vielen weiteren Städten, so etwa in Ulm, Nürnberg, Flensburg, Chemnitz und Saarbrücken.

Diese Nachricht wurde am 08.02.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.