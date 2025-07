Bundesweiter Protesttag der Taxifahrer (Federico Gambarini/dpa)

Das Gewerbe fordert strengere Regeln für die Konkurrenz auf Mietwagenplattformen wie Uber und Bolt. Ebenso wie es Tarife für die Taxi-Branche gebe, sollten auch für die Konkurrenz Mindestentgelte festgelegt werden, hieß es.

Am Vormittag gab es unter anderem in Dortmund und Düsseldorf Taxi-Korsos. Die größte Kundgebung findet in Berlin statt. Die Proteste sind Teil einer bundesweiten Aktion.

Diese Nachricht wurde am 02.07.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.