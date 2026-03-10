Insgesamt sind 3.200 Beamte im Einsatz. Der Zoll teilte mit, bei den Kontrollen gehe es unter anderem darum, ob Beschäftigte ordnungsgemäß zur Sozialversicherung angemeldet sind, ob Sozialleistungen zu Unrecht bezogen werden und ob Personen aus dem Ausland die nötigen Arbeitsgenehmigungen für ihre Beschäftigung besitzen. Auch überprüft werde, ob die Mindestlöhne eingehalten werden. Im vergangenen Jahr wurden nach solchen Kontrollen bundesweit mehr als 10.000 Strafverfahren eingeleitet.
Diese Nachricht wurde am 10.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.