Extremismus

Das Bundeskriminalamt teilte mit, bei den Beschuldigten handele es sich vor allem um Jugendliche und Heranwachsende. Ihnen wird vorgeworfen, islamistische Propaganda sowie Kennzeichen von terroristischen Organisationen verbreitet zu haben. Es seien zahlreiche Speichermedien beschlagnahmt worden. Nach Einschätzung der Sicherheitsbehörden wird dschihadistische Propaganda aktuell insbesondere über TikTok und Instagram verbreitet.
Razzien habe es auch in den Nachbarländern Österreich und der Schweiz gegeben.
Diese Nachricht wurde am 13.11.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.