Extremismus
Bundesweite Razzia gegen Verbreiter islamistischer Propaganda im Netz

Wegen der Verbreitung islamistischer Propaganda hat die Polizei bundesweit Wohnungen durchsucht und Verdächtige vernommen.

    Es hat bundesweite Einsätze gegen Verbreiter von islamistischer Propaganda im Netz gegeben. (Imago | Herrmann Agenturfotografie (Symbolbild))
    Das Bundeskriminalamt teilte mit, bei den Beschuldigten handele es sich vor allem um Jugendliche und Heranwachsende. Ihnen wird vorgeworfen, islamistische Propaganda sowie Kennzeichen von terroristischen Organisationen verbreitet zu haben. Es seien zahlreiche Speichermedien beschlagnahmt worden. Nach Einschätzung der Sicherheitsbehörden wird dschihadistische Propaganda aktuell insbesondere über TikTok und Instagram verbreitet.
    Razzien habe es auch in den Nachbarländern Österreich und der Schweiz gegeben.
