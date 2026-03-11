Kriminalität

Die Staatsanwaltschaft Karlsruhe ermittelt gegen acht Beschuldigte. (picture alliance / CHROMORANGE / Michael Bihlmayer)

Das teilten die Staatsanwaltschaft Karlsruhe und das Landeskriminalamt Baden-Württemberg in Karlsruhe mit. Insgesamt zehn Wohnungen und Geschäftsräume seien durchsucht worden - in Baden-Württemberg, Bayern, Brandenburg, Nordrhein-Westfalen und Sachsen sowie in Spanien und Polen.

Bereits seit mehreren Jahren steht der Verlag im Fokus der deutschen Ermittlungsbehörden. Er soll Publikationen mit antisemitischen und volksverhetzenden Inhalten vertreiben sowie Schriften, in denen der Holocaust geleugnet wird. Die Staatsanwaltschaft Karlsruhe ermittelt gegen acht Beschuldigte.

Diese Nachricht wurde am 11.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.