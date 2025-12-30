Katholische Kirche

Die Sternsinger gehen wieder von Haus zu Haus. (Bernd von Jutrczenka / dpa / Bernd von Jutrczenka)

Bis zum 6. Januar werden in den kommenden Tagen in ganz Deutschland Zehntausende Kinder und Jugendliche - verkleidet als die Heiligen Drei Könige - von Tür zu Tür gehen, den Weihnachtssegen bringen und um Spenden für Kinderhilfsprojekte bitten. Den Auftakt bildet am Nachmittag ein Gottesdienst im Freiburger Münster. Am 6. Januar empfängt traditionell der Bundespräsident die Sternsinger in Berlin.

Die Aktion steht diesmal unter dem Leitwort "Schule statt Fabrik - Sternsingen gegen Kinderarbeit".

Diese Nachricht wurde am 30.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.