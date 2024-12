Sternsinger sammeln Spenden für Kinder weltweit. (Archivbild) (imago-images / Rolf Poss)

Sie singen ein Lied, überbringen Segenswünsche und bitten um eine Spende für Kinderprojekte überall in der Welt. Am 6. Januar empfängt auch Bundespräsident Steinmeier in Berlin Sternsinger.

