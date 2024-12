Katholische Kirche

Sternsinger sammeln Spenden für Kinder weltweit. (imago-images / Rolf Poss)

Kinder und Jugendliche ziehen von Haus zu Haus, erbitten Spenden für Sozialprojekte und überbringen dafür den Segen der katholischen Kirche. Wenn gewünscht, hinterlassen sie mit Kreide eine Segensformel an der Hauswand. Dabei handelt es sich um die Zeichenfolge "C plus M plus B", eingerahmt von der Jahreszahl. Viele Teilnehmer der Sternsingeraktion sind verkleidet - zumeist als die heiligen drei Könige Caspar, Melchior und Balthasar. Am 6. Januar empfängt traditionell der Bundespräsident die Sternsinger in Berlin.

