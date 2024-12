Sternsinger sammeln Spenden für Kinder weltweit. (imago-images / Rolf Poss)

Zu einem Gottesdienst im Dom von Paderborn werden dazu etwa 1.500 Sternsinger erwartet. Bei der weltweit größten Aktion von Kindern für Kinder besuchen als Heilige Drei Könige verkleidete Kinder und Jugendliche viele Haushalte. Sie singen ein Lied, überbringen Segenswünsche und bitten um eine Spende für Kinderprojekte überall in der Welt. Am 6. Januar empfängt auch Bundespräsident Steinmeier in Berlin Sternsinger.

