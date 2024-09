Die diesjährige Aktion steht unter dem Motto "Wahr-Zeichen. Zeitzeugen der Geschichte". Damit will die Deutsche Stiftung Denkmalschutz darauf hinweisen, dass Denkmäler eine Identifikation mit der Heimat ermöglichen und authentische Zeugnisse der Geschichte sind. So soll zum Beispiel in Speyer auf das Erbe jüdischer Kultur aufmerksam gemacht werden. Bundesweit öffnen heute 6.000 Kirchen, Schlösser, Industrieanlagen und Handwerksbetriebe ihre Türen für das Publikum. Der Tag des offenen Denkmals wird seit 1993 bundesweit begangen.

Diese Nachricht wurde am 08.09.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.