Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Bündnis 90/Die Grünen) (Bernd von Jutrczenka/dpa)

Berichten zufolge erwartet sie in diesem Jahr einen Rückgang der deutschen Wirtschaftsleistung um 0,4 Prozent. In ihrer Frühjahrsprognose war die Regierung noch von einem Wachstum in Höhe von 0,4 Prozent ausgegangen. Im nächsten Jahr könnte die Konjunktur dann der Prognose zufolge wieder um 1,3 Prozent zulegen.

Auch führende Wirtschaftsforschungsinstitute und Bankvolkswirte gehen von einem Rückgang des Bruttoinlandsprodukts in diesem Jahr aus. Der Internationale Währungsfonds schätzt, dass das deutsche Bruttoinlandsprodukt um 0,5 Prozent schrumpfen wird.

