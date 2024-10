Arbeitgebertag

Es gehe nicht darum, ein Wirtschaftswunder zu erreichen. Vielmehr müssten sich die Rahmenbedingungen in einer gut funktionierenden Volkswirtschaft ändern, die im internationalen Standortwettbewerb stehe, sagte der Minister.

Bundeskanzler Scholz sicherte den Unternehmen schnelle Entlastungen zu . So erklärte er zum Lieferkettengesetz, dieses - Zitat - "kommt weg", und zwar noch in diesem Jahr. Das Gesetz steht unter anderem wegen des bürokratischen Aufwands in der Kritik. Die Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände forderte die Politik auf, mehr für ein Wachstum der derzeit schwächelnden Wirtschaft zu unternehmen.