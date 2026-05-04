Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) (IMAGO / Bernd Elmenthaler)

Beim dem Treffen des Wirtschaftsrats der CDU soll es vor allem um die Reformpolitik der Bundesregierung gehen. Neben den Vorstandsvorsitzenden der Deutschen Bank, der Siemens AG und des Autokonzerns Audi wird auch der CSU-Europapolitiker und EVP-Fraktionsvorsitzende Weber erwartet. Der Wirtschaftsrat der CDU ist ein Verein, der sich als unternehmerische Interessenvertretung versteht und sich als - so wörtlich - ordnungspolitisches Gewissen der Politik sieht.

Diese Nachricht wurde am 04.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.