Treffen in Peking

Wirtschaftsministerin Katherina Reiche zu Gast bei Chinas Handelsminister Wang Wentao. (picture alliance / dpa / Johannes Neudecker)

Zugleich warb die Ministerin für einen fairen Umgang zwischen den Handelspartnern und einen vertrauensvollen und offenen Austausch. Im Zuge des Handelsstreits mit den USA hatte China die Ausfuhr von sieben seltenen Erden und daraus gefertigten Magneten gedeckelt. Für die exportorientierte deutsche Wirtschaft ist die Abhängigkeit heikel, weil auch Unternehmen in Europa von den chinesischen Beschränkungen betroffen sind.

China beklagt EU-Maßnahmen mit "protektionistischer Färbung"

Reiche thematisierte auch chinesische Investitionen in Deutschland. Diese seien willkommen, müssten aber dauerhaft erfolgen und mit Innovationen verbunden sein. Wang wies auf die jüngsten EU-Handelsschutz-Beschlüsse unter anderem für Stahl hin. Der chinesische Minister beklagte, die Maßnahmen hätten eine "stark protektionistische Färbung".

China immer noch wichtigster Handelspartner

Mit einem Handelsvolumen von rund 250 Milliarden Euro war China auch im vergangenen Jahr Deutschlands größter Warenhandelspartner. Im vergangenen Jahr wurden Waren für rund 170 Milliarden Euro aus China importiert. Dorthin exportiert wurden aus Deutschland jedoch nur Waren im Wert von etwa 81 Milliarden Euro. Nach Angaben des Bundeswirtschaftsministeriums sind rund 5.000 deutsche Unternehmen in China aktiv.

Diese Nachricht wurde am 28.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.