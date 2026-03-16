Benzinpreise
Bundeswirtschaftsministerin Reiche gegen noch weitergehende Begrenzung von Preiserhöhungen an Tankstellen

Die Bundesregierung plant keine weitere Regulierung der Tankstellenpreise über die geplanten Änderungen hinaus.

    Brüssel: Katherina Reiche (CDU), Bundesministerin für Wirtschaft und Energie, spricht vor einem Treffen mit Ministerinnen und Ministern der EU-Staaten mit Journalisten.
    Bundeswirtschaftsministerin Reiche beim Treffen der EU-Energieminister in Brüssel (Markus Lenhardt / dpa / Markus Lenhardt)
    Wirtschaftsministerin Reiche sagte vor einem Treffen der EU-Energieminister in Brüssel, das österreichische Modell, nur ‌drei Mal ⁠die Woche Preiserhöhungen ⁠zuzulassen, könne zu hohen Aufschlägen führen und damit nicht den gewünschten Effekt erreichen. Das sei nicht im Interesse der Kunden.
    Reiche hatte kürzlich angekündigt, dass die Kraftstoffpreise an den deutschen Tankstellen künftig nur noch einmal pro Tag erhöht werden dürfen. So war zuvor bereits Österreich vorgegangen, das seine Regelung inzwischen aber noch einmal verschärfte. Die Preise sind international wegen der Folgen des Irankriegs stark gestiegen.
    Diese Nachricht wurde am 16.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.