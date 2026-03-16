Benzinpreise

Bundeswirtschaftsministerin Reiche beim Treffen der EU-Energieminister in Brüssel (Markus Lenhardt / dpa / Markus Lenhardt)

Wirtschaftsministerin Reiche sagte vor einem Treffen der EU-Energieminister in Brüssel, das österreichische Modell, nur ‌drei Mal ⁠die Woche Preiserhöhungen ⁠zuzulassen, könne zu hohen Aufschlägen führen und damit nicht den gewünschten Effekt erreichen. Das sei nicht im Interesse der Kunden.

Reiche hatte kürzlich angekündigt, dass die Kraftstoffpreise an den deutschen Tankstellen künftig nur noch einmal pro Tag erhöht werden dürfen. So war zuvor bereits Österreich vorgegangen, das seine Regelung inzwischen aber noch einmal verschärfte. Die Preise sind international wegen der Folgen des Irankriegs stark gestiegen.

Diese Nachricht wurde am 16.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.