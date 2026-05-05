Energiepolitik

Man müsse die Energiewende wieder "vom Kopf auf die Füße" stellen. Als Beispiel nannte Reiche einen Überschuss bei Solarstrom. Die Entschädigungen für Erzeuger und ausländische Abnehmer lägen allein jedes Wochenende in einem hohen zweistelligen Millionenbereich.
Reiche hatte schon vor einigen Wochen angekündigt, die Förderung privater Solaranlagen zu reduzieren. Grünen-Chef Banaszak bezeichnete die geplante Reform des Erneuerbare-Energien-Gesetzes als zerstörerisch. Kritik an Reiches Plänen kam auch vom Bundesverband Solarwirtschaft.
Diese Nachricht wurde am 05.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.