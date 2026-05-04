Beim sogenannten Wirtschaftstag kommen Unternehmensvertreter sowie Politikerinnen und Politiker zusammen. Am nachmittag sprechen etwa Bundeswirtschaftsministerin Reiche und die Vorstandsvorsitzenden von Deutscher Bank, Audi und Siemens darüber, wie sich der Industrie- und Investitionsstandort zukunftsfähig gestalten lasse.
Erwartet bei der zweitägigen Veranstaltung wird auch der CSU-Europapolitiker und EVP-Fraktionsvorsitzende Weber sowie der portugiesische Regierungschef Montenegro. Der Wirtschaftsrat der CDU ist ein Verein, der sich als Interessenvertreter der Wirtschaft versteht und sich als - so wörtlich - ordnungspolitisches Gewissen der Politik sieht.
Diese Nachricht wurde am 04.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.