Wirtschaftsrat der CDU
Bundeswirtschaftsministerin Reiche und zahlreiche Unternehmensvertreter bei Wirtschaftstag in Berlin

Bei einem Treffen des Wirtschaftsrates der CDU steht ab heute die Reformpolitik der Bundesregierung im Mittelpunkt.

    Katherina Reiche (CDU), Bundesministerin für Wirtschaft und Energie, spricht bei der Klausurtagung des CDU-Wirtschaftsrats.
    Wirtschaftsministerin Reiche (CDU) (dpa / Lilli Förter)
    Beim sogenannten Wirtschaftstag kommen Unternehmensvertreter sowie Politikerinnen und Politiker zusammen. Am nachmittag sprechen etwa Bundeswirtschaftsministerin Reiche und die Vorstandsvorsitzenden von Deutscher Bank, Audi und Siemens darüber, wie sich der Industrie- und Investitionsstandort zukunftsfähig gestalten lasse.
    Erwartet bei der zweitägigen Veranstaltung wird auch der CSU-Europapolitiker und EVP-Fraktionsvorsitzende Weber sowie der portugiesische Regierungschef Montenegro. Der Wirtschaftsrat der CDU ist ein Verein, der sich als Interessenvertreter der Wirtschaft versteht und sich als - so wörtlich - ordnungspolitisches Gewissen der Politik sieht.
    Diese Nachricht wurde am 04.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.