Katherina Reiche (CDU), Bundesministerin für Wirtschaft und Energie. (Kay Nietfeld / dpa / Kay Nietfeld)

Ihre grundsätzliche Überzeugung bleibe, dass jede Erhöhung von Steuern dem Standort eher schade, als nutze, sagte sie der "Bild am Sonntag". Unternehmen könnten die Entscheidung treffen, sich aus Deutschland zurückzuziehen. Daher sei sie bei dieser Frage ebenso wie bei der sogenannten Reichensteuer oder einer Vermögensabgabe skeptisch. Indes sprach sich die CDU-Politikerin für eine rasche Senkung der Einkommensteuer aus, um die Konjunktur anzukurbeln.

Zuletzt hatte sich die SPD-Vize Midyatli dafür ausgesprochen, die Abgaben auf große Erbschaften zu erhöhen.

Diese Nachricht wurde am 21.09.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.