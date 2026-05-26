Dabei dürfte es neben den seit Jahren monierten Wettbewerbsnachteilen auch um die chinesischen Exportkontrollen auf Rohstoffe wie seltene Erden gehen. Die CDU-Politikerin wird von einer Wirtschaftsdelegation begleitet.
Der Maschinenbau-Verband VDMA hatte die Ministerin vor Beginn der zweitägigen Reise aufgerufen, gegenüber China Wettbewerbsverzerrungen anzusprechen.
Hauptgeschäftsführer Brodtmann erklärte, in China gebe es eine künstlich niedrig gehaltene Währung, überhöhte Subventionen und politisch motivierte Exportkontrollen. Die Deutsche Auslandshandelskammer rief die CDU-Politikern zu einem intensiveren Dialog mit Peking auf.
Hauptgeschäftsführer Brodtmann erklärte, in China gebe es eine künstlich niedrig gehaltene Währung, überhöhte Subventionen und politisch motivierte Exportkontrollen. Die Deutsche Auslandshandelskammer rief die CDU-Politikern zu einem intensiveren Dialog mit Peking auf.
Diese Nachricht wurde am 27.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.