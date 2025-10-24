Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) (picture alliance / Chris Emil Janßen )

Wie ein Sprecher mitteilte, wird die CDU-Politikerin von einer Wirtschaftsdelegation begleitet. Besonderer Augenmerk der zweittägigen Reise liegt den Angaben zufolge auf der Energieinfrastruktur des Landes. Russland intensiviere vor dem vierten Kriegswinter seine Angriffe auf die ukrainische Stromversorgung, erklärte Reiche vor ihrer Abreise. Darunter leide vor allem die Zivilbevölkerung. Man wolle gemeinsam ausloten, wie den Menschen konkret geholfen werden könne. Zudem werde man über die Zusammenarbeit bei Rüstungsprojekten sprechen, hieß es.

