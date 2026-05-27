Wirtschaftsministerin Reiche (CDU) wird in China vom Vizeminister der Nationalen Reform- und Entwicklungskommission, Zhou Haibing, empfangen. (Johannes Neudecker / dpa)

Die Behörde gilt als eine der wichtigsten wirtschaftspolitischen Planungsstellen der Volksrepublik. Begleitet wird die Ministerin von einer Unternehmens-Delegation. In den Gesprächen dürfte es neben wiederholt kritisierten Wettbewerbsverzerrungen auch um die chinesischen Exportkontrollen auf Rohstoffe wie seltene Erden gehen. Reiche will in Peking auch mit Handelsminister Wang Wentao und Vize-Ministerpräsident He Lifeng zusammentreffen.

Im Vorfeld der zweitägigen Reise hatte der Maschinenbau-Verband VDMA die Ministerin aufgerufen, in Peking auch bekannte Probleme anzusprechen. In China gebe es eine künstlich niedrig gehaltene Währung, überhöhte Subventionen und politisch motivierte Exportkontrollen.

Die Deutsche Auslandshandelskammer rief die CDU-Politikerin zu einem intensiveren Dialog mit Peking auf. So müsse das gegenseitige Verständnis für die unterschiedlichen Wirtschaftssysteme erhöht werden.

Diese Nachricht wurde am 27.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.