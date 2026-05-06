Klimaneutral ab 2045

Wirtschaftsministerin Reiche (CDU) (dpa / Lilli Förter)

Ein Sprecher sagte in Berlin, Ressortschefin Reiche stehe zum gesetzlich verankerten Ziel, dass Deutschland ab 2045 klimaneutral wirtschafte. Im Entwurf des Gebäude-Modernisierungsgesetzes ist ein Verbot fossiler Brennstoffe nach 2045 nicht mehr geplant. Der Übergang zum klimafreundlicheren Heizen soll stattdessen über eine sogenannte "Bio-Treppe" festgelegt werden: Wer weiterhin mit Gas oder Öl heizt, muss einen bestimmten Prozentsatz an klimafreundlichen Brennstoffen beimischen, der in regelmäßigen Abständen erhöht wird. Der Entwurf soll das vorherige Gesetz der Ampelkoalition ersetzen.

Organisationen wie der Bund für Umwelt und Naturschutz sowie Grüne und Linke hatten die Änderungen kritisiert.

Diese Nachricht wurde am 06.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.