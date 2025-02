Die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung wird umbenannt in Bundesinstitut für Öffentliche Gesundheit. (Federico Gambarini / dpa / Federico Gambarini)

Die neue Einrichtung solle künftig in Zusammenarbeit mit dem Robert Koch-Institut auch neue Aufgaben übernehmen, kündigte Bundesgesundheitsminister Lauterbach in Köln an. Sie werde weiterhin leicht verständliche Informationen über gesunde Verhaltensweisen vermitteln, aber auch selbst Daten erheben, analysieren und aufbereiten, betonte der SPD-Politiker. Die Umbenennung erfolgte per Ministererlass.

