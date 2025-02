Demokratie

Der Wahl-O-Mat der Bundeszentrale für politische Bildung im Internet (Archivbild) (imago/Eibner)

Bürger können mit dem Internetangebot testen, welche Partei der eigenen politischen Position am nächsten steht. Nutzer beantworten dazu Fragen aus verschiedenen Politikfeldern. Antworten können für das Gesamtergebnis gewichtet werden. Grundlage sind die Wahlprogramme der Parteien. Seit der Einführung im Jahr 2002 wurde der Wahl-O-Mat mehr als 130 Millionen Mal genutzt. Neben dem Angebot der Bundeszentrale für politische Bildung stellen auch zivilgesellschaftliche Organisationen und kirchliche Einrichtungen Entscheidungshilfen für die Bundestagswahl am 23. Februar im Netz zur Verfügung. So orientiert sich der Real-O-Mat nach Angaben der Betreiber an dem tatsächlichen Abstimmungsverhalten der Parteien.

