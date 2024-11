Parade zum Tag der Toten in Mexiko-Stadt (picture alliance / Anadolu / Daniel Cardenas)

Die Parade geht auf eine Szene aus dem James-Bond-Film "Spectre" von 2015 zurück. Darin laufen Hauptdarsteller Bond und eine Dame mit Masken mitten durch einen solchen Umzug. Tatsächlich gab es so etwas damals aber gar nicht.

Anlass des Día de Muertos sind die katholischen Feiertage Allerheiligen und Allerseelen. In Mexiko kommen indigenen Traditionen zufolge die Seelen der Familienmitglieder an diesen Tagen aus dem Jenseits zu Besuch. Dafür werden in den Häusern und Wohnungen geschmückte Altäre aufgestellt.

Die Unesco nahm den Brauch 2008 in die Liste des Immateriellen Kulturerbes der Menschheit auf.

Diese Nachricht wurde am 04.11.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.