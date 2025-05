Elisabeth Orth 2016 im Wiener Akademietheater (picture alliance / HERBERT PFARRHOFER)

Die ältere Schwester von TV-Star Christiane Hörbiger starb im Alter von 89 Jahren, wie das Wiener Burgtheater unter Berufung auf Orths Familie mitteilte. Die Schauspielerin, Tochter von Paula Wessely und Attila Hörbiger, war seit 1968 Ensemblemitglied an der Burg und zuletzt auch Doyenne des Ensembles. Sie trat auch an der Schaubühne in Berlin und bei den Salzburger Festspielen auf. Zu ihren herausragenden Rollen gehörte die Königin von England in "Maria Stuart" von Friedrich Schiller.

